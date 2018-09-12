Ученые нашли способ, как быстро и легко избавиться от "шоколадной зависимости"

После проведения исследования удалось установить, что избавиться от тяги к сладкому можно с помощью хрома. Его наличие в организме регулирует уровень глюкозы в крови. Его нужно просто включить в ежедневный рацион.

Как выяснили специалисты, хром не вырабатывает инсулин, однако, увеличивает его основную составляющую. Именно из-за этого у человека возникает желание съесть что-нибудь сладкое. Ученые рассказали, что достаточно принимать в день по 150-200 мг хрома, чтобы быстро и легко избавиться от «шоколадной зависимости».

Кроме того, хром также имеет массу полезных свойств. В частности, ежедневный прием благотворно скажется на работе сердца. Хром помогает и тем, кто долгое время борется с лишним весом. Данный элемент снижает уровень аппетита, позволяя человеку испытывать меньший дискомфорт. Однако эксперты предостерегают, хромом злоупотреблять нельзя. В больших количествах он может быть столь же опасен для человека, как и любое химическое вещество.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, как у человека появляется желание кушать сладкое. Оказалось, все дело в особенном гормоне FGF21. Он выделяется в печени. В результате проведенных экспериментов стало ясно, что если абсолютно убрать из организма этот элемент, то сладкого не будет хотеться вообще.