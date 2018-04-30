Эксперты развенчали мифы о работе скорой помощи

В последнее время всё больше россиян нуждается в оперативности от медиков. У кого-то это обострение болезни, а у кого-то появление нового заболевания, которое может привести к наихудшему исходу.

Существует несколько заблуждений и мифов о работе бригады скорой медицинской помощи, однако эксперты их развенчали. К примеру, специалисты не выдают больничные листы, однако могут предоставить документ о вызове в определённый день. Также не стоит забывать, что скорая помощь предназначена для экстренных больных, а не для госпитализации плановых пациентов.

Уточняется, что бригада не отвозит домой тех, кто не нуждается в дальнейшем пребывании в клинике. Медики убедительно просят не вызывать бригаду, если на самом деле наблюдается не предсмертное состояние, а простуда недельной давности или тот факт, что кончились медикаменты. Таким образом они не смогут попасть к тем, кто на самом деле между жизнью и смертью.

Также они не могут назначить плановое лечение, о чем не нужно забывать. Многие думают, что бригада не отправится к человеку с алкогольной или наркотической зависимостью. Оказывается, она отправится к нему, особенно если он упал на улице. После доставки в приёмный покой будет назначена терапия от интоксикации.

Кстати, развеян миф о том, что врачи сами должны транспортировать пациента в машину на данный момент далеко не во всех бригадах есть помощники, поэтому зачастую доктор просит помочь с переносом больного. Одной из проблем работы врача является любопытство соседей. Врач не ответит человеку, к кому приехал и что произошло, так как это является врачебной тайной.

Одним из самых важных пунктов является адрес. Несмотря на то, что водители скорой помои не один год за рулём, важно уточнить все детали дома, в котором живёт больной, в том числе максимально быстрый способ подъехать, чтобы успеть спасти человеческую жизнь.