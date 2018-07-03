В Узбекистане официально признали народную медицину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление, в соответствии с которым народная медицина теперь официально признана и является дополнительным средством лечения.

При этом документ, принятый главой государства, предусматривает и определенные обязанности для лиц, которые оказывают помощь населению посредством народной медицины. Так, все, кто лечит людей народными средствами, несут ответственность наравне с медиками и в соответствии с законодательством, которое закрепляет права, обязанности и ответственность для врачей.

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил разработать законодательство, которое касается использования методов народной медицины. Такое указание было сделано с целью, в том числе, закрепить на законодательном уровне ответственность народных целителей, которые нередко наносят своей помощью еще больший вред населению.

Также в постановлении установлено, что необходимо разработать механизм, согласно с которому современная и народная медицина будут интегрированы и начнут действовать в согласии друг с другом. Помимо этого, в документе стоят задачи по сбору и анализу информации, которая бы отражала опыт и результаты народных способов лечения. Интересно, что в некоторых высших учебных заведениях будут созданы кафедры, которые посвящены народной медицине, а медицинская деятельность, оказываемая подобными способами, будет лицензироваться.