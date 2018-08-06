Ученые обнаружили неожиданную опасность в употреблении суши

Сегодня, 19:35 \\ Здоровье

Специалисты из Чехии провели исследование, в соответствии с которым была выявлена новая угроза для здоровья человека, скрывающаяся в суши. Оказалось, что в них содержится опасный вирус.

 Речь идет об опасном вирусе дифиллоботриозе. Ученые неожиданно обнаружили его при исследовании традиционных продуктов Японии. Известно, что он вызывается ленточными червями. Сам червь развивается в организме человека, который создает отличные условия для его обитания. Отмечается, что в длину он может достигать до 10 метров.

Специалисты установили, что он паразитирует по всему кишечнику. Вследствие этого у человека могут наблюдаться серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. В числе болезней отмечается появление и развитие даже В12-дефицитная анемия. Интересно, что возбудитель этого вируса может встречаться не только на Камчатке и в Японии. Его также можно найти и в обитателях Тихого океана.

При этом вирус дифиллоботриоза может приводить и к диспепсическому расстройству. Оно, как правило, связано с наличием в рыбе ртути и других опасных токсинов. Таким образом, употребление суши, основным ингредиентом которых является именно сырая рыба, может стать чрезвычайно опасным для человека. Особенно, как отмечают исследователи, с осторожностью стоит относиться к данному блюду беременным женщинам.

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Автор - Евгения Чернобаб
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