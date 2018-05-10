Ученые вылечили рак кожи с помощью яда австралийского паука

Специалисты из Научно-исследовательского университета QIMR в Брисбене, Австралия изучили яд местных паукообразных. Оказалось, что он является отличным средством в лечении меланомы.

Ученые выяснили, что яд австралийского паука очень схож по составу с отравляющим веществом, которое выделяет бразильский паук. Работу по исследованию возглавила ученый Мария Икономопулу. Она рассказала, что в яде воронкового паука обнаружили специальный пептид, который влияет на разрушение раковых клеток, особенно если речь идет о меланоме - раке кожи. По словам экспертов, яд паука замедляет ее развитие, убивая зараженные клетки. Что касается здоровых частей организма, то отравляющее вещество не несет никакого токсического воздействия для них.

Сначала вещество тестировали на мышах и тасманийских дьяволах. После успешных испытаний провели исследования и на человеке. Яд уничтожил большинство клеток меланомы. При этом параллельно выяснилось, что яд также эффективен при борьбе с опухолями, возникающими у тасманских дьяволов, а потому может также спасти от гибели и этих животных.

Напомним, ранее стало известно, что яд отдельных видов пауков может оказывать благоприятное воздействие на организм человека при правильном применении и даже спасти от гибели. Особенно это касается нейродегенеративных заболеваний. Ученые выяснили, что паучий яд действительно можно использовать для изготовления лекарственных препаратов.