Учёные: Фастфуд вызывает депрессию

Люди, которые едят жирную пищу, чаще всего страдают от депрессии. Об этом сообщают ученые из США и Австралии.

Это психологическое состояние, которое вызывает подавленное настроение, симптомы и синдромы аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Сотрудница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Наоми Эйзенбергер провела исследования, в котором она здоровым добровольцам ввела небольшие частицы кишечной палочки - такой инъекции недостаточно, чтобы вызвать пищевое отравление, но она стимулирует работу иммунной системы и выброс цитокинов. На следующий день они чувствовали себя прекрасно, однако проявлялись симптомы, характерные для депрессии: плохое настроение, чувство одиночества и проявления невнимания со стороны окружающих. Когда она предложила поиграть в игру с денежными призами, меньше всего радовались победе те люди, которым была введена инъекция. Ангедония стала одним из наиболее распространенных симптомов депрессии.

Также были проведены исследования на островах Торресова пролива, расположенных между Папуа и северной частью Австралии сотрудниками университета Джеймса Кука. Жители одних островов придерживаются диеты, основанной на морепродуктах, в то время, как жители других больше любят диету, основанную на фастфуде. Университет доказал, что большинство имеют симптомы депрессии после употребления жирной пищи. Это объясняется тем, что в западных диетах содержится жирные кислоты, связанные с депрессией.

"Как и предполагалось, на острове, где не продается фастфуд, люди готовят гораздо больше традиционных блюд, в основе которых преимущественно морская рыба и морепродукты. Если учесть тот факт, что в целом уклад жизни на островах практически не отличается, но количество страдающих депрессией людей гораздо выше на том острове, где продается фастфуд (шестнадцать против трех человек), то вывод напрашивается сам-собой", — отмечают авторы исследовательского проекта.

По словам главы исследовательской группы Камиллы Лассаль, если употреблять в основном жирную и сладкую пищу, можно заработать системное воспаление, которое затронет не только кишечник, но и весь организм. «Воспалительные» молекулы проникают в разделы мозга, которые отвечают за настроение. Нездоровая пища может не только усугубить депрессию, но и стать причиной ее возникновения. Чтобы избежать этого, ученые советуют начать питаться рыбой, овощами, фруктами и орехами.

Австралийские ученые советуют заменить рацион питания на более здоровый. Этот метод лечения является самым эффективным, по сравнению, с антидепрессантами и психотерапией. Из 67 человек, которые лечились этими тремя способами, хорошее настроение начало проявляться у тех, кто питался овощами, фруктами, красным мясом и цельными зернами. Эксперимент длился ровно 12 недель.

Таким образом, если следить за своим рационом питания и количеством употребления очищенной воды, вероятность такого рода заболеванием будет крайне мала.