Ученые назвали продукты, которые согреют осенью

Сегодня, 17:59 \\ Здоровье / Наука

Ученые определили продукты, употребление в пищу которых в течение осеннего времени года регулирует термогенез – процесс выработки организмом тепла для поддержания необходимой температуры тела, обеспечивающий корректную работу всех систем. 

Специалисты утверждают, что самой полезной оказалась белковая пища. Красное и белое мясо, птица и рыба, молочные продукты за счет содержащегося в них протеина усиливают способность человеческого организма к терморегуляции. 

Следующими были названы бобовые и всевозможные цельнозерновые каши. Данные продукты способны не только вырабатывать тепло, но и благоприятно сказываются на работе кишечника. Помимо прочего, чувство сытости после подобных блюд сохраняется гораздо дольше. 

Эксперты советуют обращать внимание на сезонные продукты, в частности – овощи, из которых получаются богатые на различные витамины и сложные углеводы супы. Приготовление бульона на мясе может, вдобавок, сделать блюдо источником белка. Помимо прочего, в текущую категорию вошел такой фрукт, как банан, а также имбирь и всевозможные острые пряности. 

Зеленый чай и кофе давно популярны в обществе в качестве источника большого количества кофеина. Благодаря ему данные напитки ускоряют обмен веществ в организме и способствуют высвобождению кислот, что приводит к ощущению теплоты, разливающемуся по всему телу. 

Самым благоприятным для употребления осенью продуктом стал мед, поскольку он не только улучшает метаболизм, но также обладают согревают эффектом и укрепляет иммунную систему, защищая организм от простудных заболеваний. 

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Автор - K Abou Taam
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