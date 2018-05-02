Ученые определили сколько яиц в день можно есть

Ученые в ходе проведения ряда исследований выяснили, что употребление яиц в пищу не является столько неблагоприятным для сердца, как полагалось ранее. Однако, специалисты так и не пришли к единому мнению относительно того, какое количество съеденных яиц в день является оптимальным для организма человека.

Несмотря на отсутствие связи между возникновением различным сердечных заболеваний и весьма распространенным продуктом питания, некоторые ученые по-прежнему полагают, что в определенных случаях яйца могут быть вредными. В целом же эксперты утверждают, что одно съеденное в день яйцо является отличной профилактической мерой, понижающей риск возникновения инсульта.

Другие же специалисты уверены, что пара яиц представляет из себя идеальный ужин, поскольку подобное блюдо удовлетворяет вечерние потребности организма, также оказывает благоприятное влияние на сон.

Ранее бытовало мнение, что данный продукт способен значительно повысить уровень холестерина в крови. Кардиологи объяснили, что при правильном питании со здоровым рационом, содержащим достаточное количество овощей и фруктов, яйца не представляют серьезной опасности для организма человека.

В то же время, доктора заметили, что соблюдение здорового питания не является самой надежной профилактической мерой. Гораздо более эффективными станут отказ от курения и подвижный образ жизни, или же регулярные занятия спортом. Большую роль для образования различных сердечно-сосудистых заболеваний играет и генетическая предрасположенность.