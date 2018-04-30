Ученые выяснили, что мясо может провоцировать развитие тяжелого маниакального синдрома

Сегодня, 20:21 \\ Здоровье

Ученые из Университете Джона Хопкинса выяснили, что мясо может провоцировать такие тяжелые психические расстройства, как маниакальный синдром и гиперактивность. 

 Ученые выяснили, что употребления мяса может провоцировать психические заболевания. 

Ученые утверждают, что те вещества, которые содержатся в мясе, влияют на мозг аналогично легким наркотическим веществам - усиливается аппетит, меняется настроение и повышается возбудимость. 

Чтобы подтвердить данную теорию, ученые взяли две контрольные группы мышей. Одна группа питалась исключительно мясом, а вторая более сбалансированно. Обнаружилось, что грызуны, питающиеся мясной пищей, показали повышенное развитие психических и нервных расстройств. 

Ученые говорят о том, что это справедливо и к людям. Помимо этого, исследователи подтвердили, что люди, страдающие маниакальным синдромом, из всей пищи отдают предпочтение именно мясной. 

Поэтому ученые предостерегают об опасности чрезмерного употребления мяса и напоминают о важности правильной и сбалансированной диеты.    

Помимо этого, ученые выяснили причину возникновения утренних головных болей. Ей стал недостаток витамина D. Помимо головных болей недостаток данного витамина ведет к ослаблению костей, мышц и волос.

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Автор - Тереза Кёльн
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