Ученые выяснили, что мясо может провоцировать развитие тяжелого маниакального синдрома

Ученые из Университете Джона Хопкинса выяснили, что мясо может провоцировать такие тяжелые психические расстройства, как маниакальный синдром и гиперактивность.

Ученые выяснили, что употребления мяса может провоцировать психические заболевания.

Ученые утверждают, что те вещества, которые содержатся в мясе, влияют на мозг аналогично легким наркотическим веществам - усиливается аппетит, меняется настроение и повышается возбудимость.

Чтобы подтвердить данную теорию, ученые взяли две контрольные группы мышей. Одна группа питалась исключительно мясом, а вторая более сбалансированно. Обнаружилось, что грызуны, питающиеся мясной пищей, показали повышенное развитие психических и нервных расстройств.

Ученые говорят о том, что это справедливо и к людям. Помимо этого, исследователи подтвердили, что люди, страдающие маниакальным синдромом, из всей пищи отдают предпочтение именно мясной.

Поэтому ученые предостерегают об опасности чрезмерного употребления мяса и напоминают о важности правильной и сбалансированной диеты.

Помимо этого, ученые выяснили причину возникновения утренних головных болей. Ей стал недостаток витамина D. Помимо головных болей недостаток данного витамина ведет к ослаблению костей, мышц и волос.