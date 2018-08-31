Феномен Apple: Смартфоны увеличили случаи бессонницы вдвое – специалисты

За пять лет число обратившихся к врачам с бессонницей увеличилось почти на 4 тысячи.

По официальной статистике, случаи бессонницы увеличились вдвое из-за образа жизни, который ведут большинство жителей крупных городов. Врачи отмечают, что число пациентов, жаловавшихся на недостаток сна, за пять лет увеличилось с 3200 до 7100. Специалисты считают, что всему виной свечение от экрана смартфона во время входящих звонков или сообщений. Так называемый «феномен Apple» заставляет людей просыпаться среди ночи из-за вспышек, а после пробуждения владельцы смартфонов вновь погружаются в виртуальный мир соцсетей и теряют драгоценное время, отведённое на сон.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Британии, за прошедший год число пациентов с бессонницей увеличилось на 17%. Реальная проблема может быть куда масштабнее, считают специалисты. Медики уверены, что люди не считают бессонницу серьёзной проблемой, поэтому не обращаются за помощью к врачам и пытаются заниматься самолечением. Такой наплевательский подход к собственному здоровью может вызвать повышенное кровеносное давление, сердечные заболевания, астму и даже инсульт.