Феномен Apple: Смартфоны увеличили случаи бессонницы вдвое – специалисты

Сегодня, 20:30 \\ Здоровье

За пять лет число обратившихся к врачам с бессонницей увеличилось почти на 4 тысячи.

По официальной статистике, случаи бессонницы увеличились вдвое из-за образа жизни, который ведут большинство жителей крупных городов. Врачи отмечают, что число пациентов, жаловавшихся на недостаток сна, за пять лет увеличилось с 3200 до 7100. Специалисты считают, что всему виной свечение от экрана смартфона во время входящих звонков или сообщений. Так называемый «феномен Apple» заставляет людей просыпаться среди ночи из-за вспышек, а после пробуждения владельцы смартфонов вновь погружаются в виртуальный мир соцсетей и теряют драгоценное время, отведённое на сон.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Британии, за прошедший год число пациентов с бессонницей увеличилось на 17%. Реальная проблема может быть куда масштабнее, считают специалисты. Медики уверены, что люди не считают бессонницу серьёзной проблемой, поэтому не обращаются за помощью к врачам и пытаются заниматься самолечением. Такой наплевательский подход к собственному здоровью может вызвать повышенное кровеносное давление, сердечные заболевания, астму и даже инсульт.

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Автор - Марина Фёдорова
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