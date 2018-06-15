Учёные: ВИЧ-инфицированные заключённые после освобождения остаются без лечения

Сегодня, 14:00 \\ Здоровье

Исследования показали, что только 1 из 3 освободившихся заключённых остаётся на попечении врачей.

Первые месяцы после тюрьмы являются самыми важными в контроле за ВИЧ. Так считают учёные университета Коннектикута. По их опросам, 1 из 6 носителей вируса находится в заключении. Там они получают надлежащий уход, проходят процедуры, подавляющие развитие ВИЧ. В результате этого, около 70% заключённых выходят на свободу в состоянии, когда даже современные тесты едва выявляют признаки вируса. При этом, более половины ВИЧ-инфицированных заключённых после освобождения остаются без должного лечения. А из тех, кто контролируется медицинскими учреждениями, к концу первого года лишь 67% остаются под наблюдением. В дальнейшем эта цифра ещё больше снижается.

Учёные выяснили, что подконтрольные пациенты прошли социальную адаптацию, участвовали в медицинских программах, лечились от наркозависимости и имели медицинскую страховку. Остальные зачастую, получив новый срок, попадали за решётку с запущенным ВИЧ. Специалисты подчёркивают, что среди носителей ВИЧ наиболее широко представлены представители цветных сообществ, где только 1 из 3 больных находится на медицинском контроле. Медики пытаются обратить внимание властей на эту проблему.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой популярной формы артрита. Оказалось, что при остеоартрозе человеку не стоит забывать о физических нагрузках.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Иммунологи рассказали, как уберечь себя от гриппа и простуды

Осенью на постоянной основе увеличивается население с повышенной температурой тела,...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Москве женщине удалили гигантскую опухоль, которая делала ее похожей на беременную

 Операцию провели 46-летней москвичке. По словам женщины, опухоль не вызывала у нее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ