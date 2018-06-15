Учёные: ВИЧ-инфицированные заключённые после освобождения остаются без лечения

Исследования показали, что только 1 из 3 освободившихся заключённых остаётся на попечении врачей.

Первые месяцы после тюрьмы являются самыми важными в контроле за ВИЧ. Так считают учёные университета Коннектикута. По их опросам, 1 из 6 носителей вируса находится в заключении. Там они получают надлежащий уход, проходят процедуры, подавляющие развитие ВИЧ. В результате этого, около 70% заключённых выходят на свободу в состоянии, когда даже современные тесты едва выявляют признаки вируса. При этом, более половины ВИЧ-инфицированных заключённых после освобождения остаются без должного лечения. А из тех, кто контролируется медицинскими учреждениями, к концу первого года лишь 67% остаются под наблюдением. В дальнейшем эта цифра ещё больше снижается.

Учёные выяснили, что подконтрольные пациенты прошли социальную адаптацию, участвовали в медицинских программах, лечились от наркозависимости и имели медицинскую страховку. Остальные зачастую, получив новый срок, попадали за решётку с запущенным ВИЧ. Специалисты подчёркивают, что среди носителей ВИЧ наиболее широко представлены представители цветных сообществ, где только 1 из 3 больных находится на медицинском контроле. Медики пытаются обратить внимание властей на эту проблему.