Ученые: Шерстяные пижамы являются секретом хорошего сна

Ученые из Австралии провели уникальное исследование и назвали самое эффективное средство для здорового и полноценного сна. По мнению ученых, все дело в правильном выборе пижамы.

Автор исследования ученый Пол Суон утверждает, что именно шерстяные пижамы являются секретом хорошего сна. Дело в том, что в данных пижамах люди намного быстрее засыпают и реже страдают бессонницей. Более того, ученые также рекомендуют заменить обычные одеяла на шерстяные, чтобы ещё больше улучшить качество сна.

Как оказалось, всё дело в том, что шерсть регулирует температуру тела человека намного лучше, чем хлопок или другая ткань, так как удерживает так называемую «зону теплового комфорта». Выводы австралийских исследователей были опубликованные в журнале Nature and Science of Sleep.