Ученые: Шерстяные пижамы являются секретом хорошего сна

Сегодня, 08:25 \\ Здоровье

Ученые из Австралии провели уникальное исследование и назвали самое эффективное средство для здорового и полноценного сна. По мнению ученых, все дело в правильном выборе пижамы.

Автор исследования ученый Пол Суон утверждает, что именно шерстяные пижамы являются секретом хорошего сна. Дело в том, что в данных пижамах люди намного быстрее засыпают и реже страдают бессонницей. Более того, ученые также рекомендуют заменить обычные одеяла на шерстяные, чтобы ещё больше улучшить качество сна.

Как оказалось, всё дело в том, что шерсть регулирует температуру тела человека намного лучше, чем хлопок или другая ткань, так как удерживает так называемую «зону теплового комфорта». Выводы австралийских исследователей были опубликованные в журнале Nature and Science of Sleep.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой популярной формы артрита. Оказалось, что при остеоартрозе человеку не стоит забывать о физических нагрузках.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Иммунологи рассказали, как уберечь себя от гриппа и простуды

Осенью на постоянной основе увеличивается население с повышенной температурой тела,...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Москве женщине удалили гигантскую опухоль, которая делала ее похожей на беременную

 Операцию провели 46-летней москвичке. По словам женщины, опухоль не вызывала у нее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ