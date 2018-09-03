В Москве женщине удалили гигантскую опухоль, которая делала ее похожей на беременную

Сегодня, 14:56 \\ Здоровье

Операцию провели 46-летней москвичке. По словам женщины, опухоль не вызывала у нее особого дискомфорта. Отмечается, что вес новообразования составил около 7 килограмм.

 Хирургическое вмешательство было проведено в больнице №40 в Москве. Много лет назад пациентке был поставлен диагноз «миома матки». Женщина была осведомлена о своем заболевании и стояла на учете у гинеколога. Около 10 лет москвичка регулярно приходила на прием к врачу, чтобы контролировать состояние своего здоровья.

Пациентка не решалась на оперативное вмешательство только потому, что новообразование, как она сама рассказала, не доставляло ей никакого дискомфорта. У нее не было никаких кровотечений, которые могут возникать при данном диагнозе, проблем с мочеиспусканием женщина также не испытывала. Лишь после того как живот значительно увеличился в объеме, она все же приняла решение рискнуть и провести операцию.

Сначала медики провели исследование, чтобы определить, не переходит ли миома в злокачественное состояние. По их словам, обычно этого не происходит, но она может провоцировать развитие иных осложнений. После того, как было установлено, что все в порядке, хирурги провели операцию. Матку пришлось удалить полностью. Однако все прошло успешно, удалось сохранить яичники и мочеточники. Восстановление пациентки также прошло без каких-либо осложнений. Однако женщине все еще предстоит наблюдаться у гинеколога.

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Автор - Евгения Чернобаб
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