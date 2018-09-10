Психиатры рассказали, в чем кроются причины детской жестокости на Урале

Главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк и главный областной психотерапевт Михаил Перцель рассказали, что проблема жестокости, по их мнению, не связана с психическим здоровьем. Все дело в досуге.

Специалисты отметили, что основной корень всех бед в том, что у детей практически нет досуга. И во многом это касается не только семей на Урале, но и вообще в России. Эксперты настоятельно рекомендуют не таскать ребенка по психиатрам, если в его поведении обнаружились вдруг проявления жестокости, а заняться организацией досуга.

Психиатры отмечают, что проблема детской жестокости существовала всегда. Но это не значит, что она всегда являлась следствием неполадок в психике. Это не столько индивидуальный вопрос, сколько общественный. Прежде всего, организация необходимого уровня жизни детей – задача действующей власти. В городах должны быть места, которые бы обеспечили детям правильное направление их энергии. Поскольку ее некуда выплескивать, она, порой, выходит в совсем нежелательные проявления, одним из которых и является жестокость. Михаил Перцель отметил, что молодые люди более подвержены стрессу, его может спровоцировать любая нагрузка. Поэтому он призывает родителей и учителей наблюдать за поведением ребенка и подмечать изменения.

Олег Сердюк подчеркнул, что подростки сейчас вообще находятся в сложных условиях. Мир меняется очень стремительно. Из-за различных острого развития техники и технологий молодежь вынуждена постоянно приспосабливаться к новому. В какой-то степени это тоже давит. Кроме того, наблюдается общая тенденция к увеличению психических расстройств среди молодых людей от 5 до 18 лет. Однако тревогу из-за этого бить не стоит. Нужно просто найти с ребенком общий язык и занимать его тем, что ему нравится.