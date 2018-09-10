Психиатры рассказали, в чем кроются причины детской жестокости на Урале

Сегодня, 13:02 \\ Здоровье

Главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк и главный областной психотерапевт Михаил Перцель рассказали, что проблема жестокости, по их мнению, не связана с психическим здоровьем. Все дело в досуге.

  Специалисты отметили, что основной корень всех бед в том, что у детей практически нет досуга. И во многом это касается не только семей на Урале, но и вообще в России. Эксперты настоятельно рекомендуют не таскать ребенка по психиатрам, если в его поведении обнаружились вдруг проявления жестокости, а заняться организацией досуга.

Психиатры отмечают, что проблема детской жестокости существовала всегда. Но это не значит, что она всегда являлась следствием неполадок в психике. Это не столько индивидуальный вопрос, сколько общественный. Прежде всего, организация необходимого уровня жизни детей – задача действующей власти. В городах должны быть места, которые бы обеспечили детям правильное направление их энергии. Поскольку ее некуда выплескивать, она, порой, выходит в совсем нежелательные проявления, одним из которых и является жестокость. Михаил Перцель отметил, что молодые люди более подвержены стрессу, его может спровоцировать любая нагрузка. Поэтому он призывает родителей и учителей наблюдать за поведением ребенка и подмечать изменения.

Олег Сердюк подчеркнул, что подростки сейчас вообще находятся в сложных условиях. Мир меняется очень стремительно. Из-за различных острого развития техники и технологий молодежь вынуждена постоянно приспосабливаться к новому. В какой-то степени это тоже давит. Кроме того, наблюдается общая тенденция к увеличению психических расстройств среди молодых людей от 5 до 18 лет. Однако тревогу из-за этого бить не стоит. Нужно просто найти с ребенком общий язык и занимать его тем, что ему нравится.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой популярной формы артрита. Оказалось, что при остеоартрозе человеку не стоит забывать о физических нагрузках.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Медики рассказали о вреде растворимого кофе

У большинства населения Земли утро начинается с чашки горячего напитка.

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

Иммунологи рассказали, как уберечь себя от гриппа и простуды

Осенью на постоянной основе увеличивается население с повышенной температурой тела,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ