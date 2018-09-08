Учёные: Пережитое сексуальное насилие меняет биохимию ребёнка

Большому депрессивному расстройству подвержены около 20% европейцев, половина из них страдает тревожной депрессией.

Она возникает чаще всего в результате детской травмы и вносит изменения в организм. Поэтому стандартная терапия в этом случае малоэффективна. Появлению таких симптомов нередко способствует пережитое в детстве сексуальное насилие или жестокость. В этом случае меняется биохимия ребёнка. Учёные наблюдали 144 человека с большим депрессивным расстройством (БДР). Подгруппа из 78 пациентов была идентифицирована как больные тревожной депрессией (ТД). Эти пациенты проявляли большую степень выраженности симптомов и более низкой реакцией на лечение, чем пациенты с общим БДР.

Выяснилось, что 30% пациентов с тревожной депрессией в детстве страдали от сексуального насилия, против 16%с «обычной» депрессией, а 76% страдали от эмоционального равнодушия со стороны родителей, против 58% с БДР. Эта разница также подчёркивалась реакцией организма на гормоны стресса – у пациентов с ТД была повышенная чувствительность, а БДР связана с пониженной. К тому же, у переживших сексуальное насилие наблюдалась реактивность иммунных клеток. Это открытие показало, что среди больных тревожной депрессией преобладают те, кто ощущает последствия детской психологической травмы.