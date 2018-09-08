Учёные: Пережитое сексуальное насилие меняет биохимию ребёнка

Сегодня, 18:16 \\ Здоровье

Большому депрессивному расстройству подвержены около 20% европейцев, половина из них страдает тревожной депрессией.

Она возникает чаще всего в результате детской травмы и вносит изменения в организм. Поэтому стандартная терапия в этом случае малоэффективна. Появлению таких симптомов нередко способствует пережитое в детстве сексуальное насилие или жестокость. В этом случае меняется биохимия ребёнка. Учёные наблюдали 144 человека с большим депрессивным расстройством (БДР). Подгруппа из 78 пациентов была идентифицирована как больные тревожной депрессией (ТД). Эти пациенты проявляли большую степень выраженности симптомов и более низкой реакцией на лечение, чем пациенты с общим БДР.

Выяснилось, что 30% пациентов с тревожной депрессией в детстве страдали от сексуального насилия, против 16%с «обычной» депрессией, а 76% страдали от эмоционального равнодушия со стороны родителей, против 58% с БДР. Эта разница также подчёркивалась реакцией организма на гормоны стресса – у пациентов с ТД была повышенная чувствительность, а БДР связана с пониженной. К тому же, у переживших сексуальное насилие наблюдалась реактивность иммунных клеток. Это открытие показало, что среди больных тревожной депрессией преобладают те, кто ощущает последствия детской психологической травмы.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой популярной формы артрита. Оказалось, что при остеоартрозе человеку не стоит забывать о физических нагрузках.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Медики рассказали о вреде растворимого кофе

У большинства населения Земли утро начинается с чашки горячего напитка.

На дне океана обитает таинственное существо – видео

Морским биологам удалось наконец снять на камеру удивительного глубоководного хищника на...

Иммунологи рассказали, как уберечь себя от гриппа и простуды

Осенью на постоянной основе увеличивается население с повышенной температурой тела,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ