Ученые научились выявлять рак легких на излечимой стадии с помощью слюны и крови

Сегодня, 22:30 \\ Здоровье

Специалисты обнаружили, что благодаря новой технологии EFIRM рак легких можно выявить и излечить на самых ранних стадиях болезни. Для этого необходимо лишь провести анализ крови и слюны.

 Один из наиболее распространенных видов рака легких - мелкоклеточная карцинома. Он очень часто приводит к летальному исходу. Дело в том, что диагностика заболевания на ранних стадиях в настоящее время практически не распространена, поскольку экономически не выгодным является широкое внедрение в медицину многих подобных методов. Однако ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали механизм, с помощью которого можно обнаружить злокачественные образования только на этапе их формирования, когда онкологию еще можно победить с помощью хирургического вмешательства.

Система основывается на анализе крови и слюны. Оказалось, что в них содержится определенные вещества, которые могут служить маркером развития болезни – p.L858R и Exon 19del. Преимущество данного метода, главным образом, заключается в том, что он недорогой, но очень эффективный. Согласно проведенным испытаниям правильный диагноз ставится в 11 из 12 случаях. Всего в эксперименте участвовали 248 человек, среди которых 23 испытуемых имели доброкачественные новообразования, а еще 21 – немелкоклетоную карциному на ранних стадиях.

В настоящее время продолжается исследование и совершенствование данного метода, чтобы в будущем внедрить его в массовое использование и сделать лечение рака легких возможным и эффективным.

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Автор - Евгения Чернобаб
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