Эксперты рассказали, какой фрукт поможет уберечься от простуды

Осенью для человечества остаётся актуальным вопрос, что необходимо есть для улучшения иммунитета.

Эксперты рассказали, какой фрукт поможет уберечь себя от простуды. Согласно их заявлению, именно груша укрепляет иммунную систему лучше других продуктов. Этот эффект производится благодаря содержанию множества эфирных масел и биологически активных веществ. Кроме того, в грушах находится большое количество меди, которая в свою очередь улучшает усвоение полезных микроэлементов, в том числе железа.

Также немаловажным фактором является то, что фрукт насыщен пектином, положительно влияющим на почки и печень. И не стоит забывать о арбутине, который является природным противомикробным антибиотиком.

Груши рекомендуются к употреблению при сердечно-сосудистых заболеваниях, так как они способны уменьшить количество холестерина в крови. Однако не стоит их есть на голодный желудок, так как они обладают мочегонным эффектом.