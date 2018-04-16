Олег Эпштейн получил премию «Зеленый крест» по выбору независимых исследовательских агентств

В пятницу (5 октября) гостиница Radisson Royal выступила местом проведения церемонии награждения победителей престижной отечественной фармацевтической премии «Зеленый крест». Ее обоснованно называют аналогом Нобелевской премии на аптечном рынке. В текущем году на победу в 28 номинациях, объединённых в 5 категорий, сражались сотни компаний и фармацевтических брендов, сообщает Фармацевтический вестник. Участниками голосования выступили свыше 15 тысяч фармацевтов и провизоров. В организационный комитет традиционно вошли представители аудиторской компании «Deloitte», Ассоциации аптечного менеджмента и маркетинга, исследовательских компаний «DSM Group», «Mediascope» TNS Россия, GFK (российского представительства), а также центра социологических исследований Ромир.

Отечественный фармхолдинг «Материа Медика Холдинг» получил признание в номинации «Лучшее противокашлевое средство». Победу в ней праздновал релиз-активный препарат компании под названием «Ренгалин».

По словам научного руководителя «Материа Медика Холдинг» Олега Эпштейна, компания создала технологию релиз-активности, которая позволяет заниматься производством лекарственных средств различных терапевтических направлений с хорошей доказательной базой. В клиническую практику было введено уже более двадцати таких препаратов.



