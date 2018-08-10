Депрессия после насилия в детстве ускоряет старение ДНК

Ученые на основе ряда проведенных исследований выяснили, что депрессивное расстройство ускоряет в среднем на 8 месяцев процесс старения ДНК у людей, которые были подвержены насилию в течение детства. Аналогичная тенденция была замечена и у тех, кто переживал пренебрежение со стороны родителей.

В исследовании приняли участие 811 добровольцев, у 319 из которых ученые обнаружили депрессию и постоянно испытываемое чувство тревоги. Они провели анализ, чтобы выяснить, как именно образец ДНК, который был получен из крови пациентов, менялся с течением времени. Зачастую структура ДНК способна преобразовывать функцию своих компонентов без изменения последовательности элементов.

Подобные трансформации в генетической структуры определяют биологический возраст человека, который оказался больше у подверженных расстройствам участников эксперимента. В среднем они были старше своих сверстников на 8 месяцев, однако ученые зафиксировали и случаи разрыва в десять лет.