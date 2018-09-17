Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой популярной формы артрита. Оказалось, что при остеоартрозе человеку не стоит забывать о физических нагрузках.

Медики рассказали, что для лечения артрита важно следить за своим питанием. Эксперты назвали продукты, которые помогут организму справиться с остеоартрозом и снизить осложнения от болезни.

Так, для лечения артрита медики рекомендуют употреблять продукты с антиоксидантами. При проблемах с суставами организму понадобятся данные вещества, так как они снижают воспалительные процессы и их последствия. Больным артритом стоит есть продукты, богатые пребиотиками. К таким продуктам относятся лук, чеснок, топинамбур и спаржа.

Для лечения артрита также нужно употреблять в пищу продукты с полезными бактериями. Врачи советуют включать в рацион натуральные йогурты, творог и сыр. Также полезными для лечения артрита оказались соленья, такие как квашенная капуста и маринованные в рассоле овощи.

Врачи рекомендуют употреблять на обед овсяную кашу, к ней можно добавить орехи. Для снижения болей от артрита нужно есть продукты, содержащие в себе Омега-3 (жирная рыба и прочее). Также врачи советуют не забывать о говядине, баранине и жирном молоке.