Ученые научились определять пол ребенка уже на 11 неделе беременности

Специалисты отмечают, что до этого пол ребенка могли установить с помощью УЗИ только на 20 неделе беременности. Многие эксперты до сих пор настаивают на том, что определение пола на 11 неделе очень неточно.

Материалы исследования представлены в издании DailyMail. Авторы указали, что суть нового метода также основано на процедуре УЗИ. Однако отличие в том, что стоит обращать внимание на определенные моменты. Так, по словам ученых, на 11 неделе беременности уже можно увидеть, так называемый, «нуб». Одна из теорий, которые стали особенно популярны в современном мире, гласит, что абсолютно все дети в период с 11 по 13 недели имеют этот «нуб». Он находится между ногами и называется генитальным бугорком. Так вот, по словам специалистов, пол ребенка зависит от его расположения. Если он наклонен примерно на 30 градусов относительно позвоночника, то родится мальчик. Исследователи подчеркивают, что их гипотеза была подтверждена многими родившими женщинами.

При этом есть статистика, согласно которой точность нового способа пока еще вызывает сомнения. По данным многолетних наблюдений, определение пола на 11 неделе имеет лишь 48% точности, тогда как на 12 неделе она значительно увеличивается и уже составляет 91%, а на 13 возрастает еще на 3%.

Напомним, ранее было проведено исследование, по результатам которого удалось установить, что УЗИ во время беременности негативно может сказаться на здоровье малыша. Оказалось, что оно способствует развитию у ребенка аутизма. Все дело в глубоком проникновении ультразвука, который и может стать причиной.