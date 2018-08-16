Ученые из Петербурга создали коктейль, который может заменить несколько приемов пищи

Специалисты даже советуют использовать коктейль вместо нескольких приемом пищи в день. При этом ученые отмечают, что о полном отказе от еды речи и быть не может, но смесь может быть действительно полезной.

Авторами продукта являются выпускники бизнес-акселератора Университета ИТМО Future Technologies. Они запустили новый проект FOYT. Его суть сводится в производстве коктейлей, которые будут настолько насыщены энергией и питательными веществами, что смогут вполне заменить собой несколько полноценных приемов пищи. Способ приготовления очень прост. Специальную смесь нужно просто развести в воде и выпить.

Интересно, что эксперты использовали для приготовления коктейля вещества, которых обычно не хватает среднестатистическому человеку, например, рыбу. У большинства населения действительно наблюдается дефицит некоторых питательных дефицит, который даже приобретает хроническую форму. В результате употребление этого продукта покрывает 180% суточной нормы омеги-3 и омеги-6.

Авторы особенно подчеркивают, что они не призывают от нормальной еды в пользу коктейлей, однако, его употребление может быть действительно очень удобным для некоторых граждан, особенно это касается спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни.