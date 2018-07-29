Некоторые сладости оказались способными вызвать рак
Американские ученые на основе ряда проведенных исследований выяснили, что некоторые сладости способны значительно повысить риск развития рака. Самыми опасными для человеческого здоровья сладкими продуктами оказались те, в состав которых входит определенный пищевой краситель красного цвета.
Данный краситель – добавка E129 – является сильным канцерогеном, то есть способствует развитию злокачественных образований. Помимо прочего, определенные сладкие лакомства становятся причиной аллергических реакций, а также могут спровоцировать неврозы и гиперактивное поведение у детей.
Американские специалисты назвали самым опасным безалкогольный сильногазированный напиток Fanta, который имеет апельсиновый вкус и на сегодняшний день популярен среди молодежи во всем мире. Следующим неблагоприятно воздействующим сладким продуктом оказалось мороженное, содержащее наполнители, окрашенные в красный цвет – в основном ягодные топинги и сиропы. А завершают сладкий парад изделия из мармелада, например, весьма распространенные мишки.
Ранее другой команде американских диетологов удалось определить самую опасную для здоровья человека диету – кетогенную, поскольку подобный рацион может быть чреват последствиями в виде серьезных заболеваний.