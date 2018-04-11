Ученые: Кофе не следует пить сразу после пробуждения

Ученые опровергли мнение людей о том, что ранее употребление кофе поможет взбодриться.

Ученые рассказали, что многие считают, что употребление ароматного напитка сразу после пробуждения поможет им проснуться и набраться сил. Однако оказалось, что это не так, употребление кофе непосредственно с утра принесет только вред для организма.

Ученые объясняют это тем, что после пробуждения в организме наблюдается повышенное содержание кортизола (гормон стресса), а кофеин, в свою очередь лишь ухудшает ситуацию. Это приводит к сбою в организме, который выражается упадком сил и тревожностью. Поэтому ученые рекомендуют пить кофе не ранее, чем через 3-4 часа после пробуждения.

Также, медики напоминают, что во второй половине дня также стоит контролировать время употребления любимого напитка. Так рекомендуется не пить кофе за шесть часов до сна, так как кофеин способен вызывать нарушения сна.

Ранее ученые рассказали, что сублимированный кофе несет только вред для организма. Во время его изготовления происходит сушка кофейного зерна, а после этого к гранулам добавляются различные вредные химические вещества. Растворимый кофе может вызвать заболевания желудка и нарушение в работе гормонов.