Медики рассказали о вреде растворимого кофе

У большинства населения Земли утро начинается с чашки горячего напитка.

Однако некоторые предпочитают выпить не чаю или зернового кофе, а растворимого кофейного напитка. Однако медики рассказали, какой вред может приносить организму употребление данного продукта. Так, он способен нарушать работу гормонов, так как в растворимом кофе содержится множество вредных соединений, которые могут привести к печальным последствиям.

Эксперты провели лабораторное исследование и заявили, что порошкообразный кофе готовится с помощью сушки обжаренных зёрен и распыления, добавляя в получившуюся массу различные ароматизаторы, красители и прочие химикаты.

В итоге это может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта, а также серьёзные аллергические реакции и даже отёк лёгких, который чреват возможным летальным исходом.