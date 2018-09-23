Эксперты: Если человек не будет спать 7 дней, он умрёт

Осенью и зимой человеческий организм наиболее восприимчив к изменениям в режиме дня.

Также именно в этот период увеличивается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и может появиться осенняя депрессия, связанная с перебоями в работе внутренних биологических часов.

Сообщается, что за последнее столетие средняя продолжительность сна уменьшилась с восьми часов до шести. Это является большой проблемой особенно для жителей мегаполисов, так как при нарушении количестве отдыха наблюдается резкое снижение иммунитета и ухудшение работы внутренних органов.

Эксперты заявляют, что если человек не будет спать семь дней, то он умрёт - из-за отсутствия иммунной системы у человека наступает интоксикация вследствие наличия множества бактерий, с которыми организм не в силах бороться.