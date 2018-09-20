Медики признали роды после 35 лет опасными для здоровья

Специалисты выяснили, что женщины, которые решились рожать после 35 лет, более подвержены риску наступления инфаркта или инсульта. Причем опасность возникает несмотря на то, насколько удачно протекал сам процесс родов.

Исследователи из Университета Альберты в Канаде выяснили, что поздняя беременность таит в себе опасность не только для матери, но и для ребенка. Прежде всего, это касается кардиологических проблем. По словам медиков, в группу риска попадают и матери, и родившиеся у них дети. Кроме того. У мальчиков риск возникновения инфаркта или инсульта более вероятен.

Ученые проводили эксперимент на крысах в возрасте 9,5 лет, что эквивалентно человеческим 35 годам. Животных поделили на несколько групп: не рожавшие, родившие, а также те, у кого произошел выкидыш. После наблюдения за крысами выяснилось, что у особей, которые родили потомство, сосуды были более жесткими. Определенные нарушения в кровеносной системе удалось установить и у детенышей. Врачи рассказали, поздние роды опасны тем, что развитие плода в утробе матери происходит несколько иначе, увеличивается плацента, что повышает артериальное давление. Именно это и вызывает риск возникновения сердечных заболеваний у женщин, решивших стать мамами после 35 лет, и их детей. Поэтому специалисты рекомендуют консультироваться с медиками прежде, чем идти на такой рискованный шаг.