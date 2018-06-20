В Великобритании родители построили для детей-аллергиков специальный дом за 42 миллиона рублей

В семье у Борна и Элинор Барикор трое детей. У двоих из них аллергия на вещества, которые содержатся в строительных материалах. Тогда родители решили построить специальный безопасный гипоаллергенный дом.

Основными раздражителями являлись ацетон, бензол, этанол и формальдегид. Они содержались в основных строительных материалах, которые обычно используются при строительстве домов. У братьев эти вещества вызывали приступы астмы. Тогда Борн и Элинор решили сконструировать такой дом, где вообще не будет никаких аллергенов. На строительство понадобилось 9 месяцев.

На новый дом у супружеской пары из Великобритании ушло почти полмиллиона фунтов стерлингов. Если перевести в российские денежные единицы, то затраты составят около 42 миллионов рублей. Основу безопасного дома составляют дерево и бетон. Внутренняя отделка выполнена с помощью бамбука. Родители сделали так, что даже воздух в доме очищается не обычным способом, а с использованием специальных фильтров. Таким образом, в здании спокойно могут находиться их дети-аллергики. Примечательно, что их дети не изолированы от общества. Они ходят в обычную школу, гуляют со сверстниками и занимаются обычными делами, которые свойственны для ребят их возраста. Кроме того, у мальчиков уже давно не было приступов астмы. Однако Борн и Элинор уверены, что их затраты были не зря. Ведь регулярное присутствие в раздражающей среде прекратилось, что значительно облегчило детям жизнь.