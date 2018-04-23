В России запретят рекламировать лекарства на телевидении

Инициатива поступила из Министерства здравоохранения. Свою позицию авторы предложения объясняют очень просто. Многие под влиянием телевизоров занимаются самолечением, что иногда сказывается негативно на здоровье.

Депутаты отметили, что телевидение оказывает значительное влияние на россиян. Многие представители населения, увидев рекламу от того или иного недуга. Предпочитают идти в аптеку и покупать препарат, совсем не думая о том, какой вред он может нанести здоровью. Ведь существует масса противопоказания для каждого определенного лекарства. При этом очень важное значение имеют дозировки, с которыми всегда лучше всего помогает определиться врач. Если пытаться рассчитывать их самостоятельно, можно либо преувеличить, либо преуменьшить. В обоих случаях последствия отрицательны. Поскольку если принять меньше, чем необходимо, есть опасность незавершенности лечения. А если, наоборот, назначить себе слишком много, то есть вероятность передозировки, что тоже крайне негативно сказывается на организме.

Кроме того, в результате самолечения может быть упущено время, которое для некоторых заболеваний имеет определяющее значение. Планируемый законопроект поддерживают и врачи, приводя те же самые аргументы. В России граждане и так не слишком охотно посещают медиков, а лишнее упоминание о возможности самостоятельного лечения, по мнению, специалистов, только усугубляет ситуацию. Именно поэтому очень большая вероятность, что на телевидении рекламу в скором времени действительно запретят.