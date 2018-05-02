Грипп наступает: витамин D поможет защититься от эпидемии

Ученые выяснили, что употребление в пищу добавок, содержащих «солнечный» витамин D, может помочь человеку избежать заражений гриппом. В сезон осенних дождей и резкого похолодания вопрос простуд и гриппа становится одним из самых острых.

Японские ученые из Школы медицины университета Дзикей провели эксперимент. Они проверили, как витамин D влияет на риск заболеть гриппом. Исследования проводились еще давно, однако известно о них стало лишь недавно. В нынешних погодных условиях, когда грипп активно наступает и понемногу начинает становиться проблемой «вынужденных выходных», тема профилактики заболевания становится еще более актуальной.

Так, с декабря 2008 по март 2009 года исследователи провели эксперимент, в котором были задействованы 167 детей. Маленькие участники исследования получили биодобавку с витамином D. Такому же количеству детей давали «пустышку» (плацебо). Оказалось, что из 167 детей, получавших «солнечный» витамин, гриппом заболели лишь 18 ребят (10,8%). А среди тех, кто получал плацебо – заболел 31 ребенок (18,6%).

Ученые выяснили, что витамин D приводит в активную фазу врожденную именную систему. Тем самым он заставляет организм вырабатывать белки, запускающие клеточную активность и «выключающие» вирусы. Так, «солнечный» витамин поможет защититься от эпидемии гриппа. Однако исследователи отметили, что дозировку и длительность употребления добавок с витамином D стоит оговаривать с лечащими врачами.