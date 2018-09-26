Учёные рассказали о пользе юмора в борьбе со стрессом на рабочем месте

Сегодня, 17:43 \\ Здоровье

Психологи неоднократно предупреждали об опасности стресса для здоровья.

Учёные Австралийского университета рассказали, что стресс на рабочем месте пагубно влияет не только на работоспособность и производительность труда человека, но и приносят ощутимый вред здоровью. Меры, которые они предложили для борьбы с этим явлением, просты и эффективны. По их мнению, мало кто задумывался о пользе юмора для снятия напряжения, агрессии и подавленности в рабочем коллективе. Психологи предложили провести эксперимент в одном из офисов Сиднея.

Для этого, произвольно выбранный служащий подвергся критической атаке со стороны коллег. В его адрес звучали многочисленные упрёки и даже ругань. После того, как подопытного «довели» до нужного состояния, ему предложили посмотреть два видеоролика: серьёзный и смешной. Как и ожидалось, смешной клип позволил снять напряжение в коллективе, расслабил и привел работника в тонус. Учёные советуют почаще прибегать к этому простому и доступному для всех способу снятия стресса как во время трудового процесса, так и после него.

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Автор - Мария Ремарк
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