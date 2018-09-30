«Не тот напиток»: Ульяна Супрун посоветовала украинцам не пить свою мочу

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун опубликовала в своем Facebook новый пост. В нем она решила рассказать об уринотерапии (лечении мочой).

По словам Ульяны Супрун, она получила много запросов с просьбами написать об уринотерапии. Она решила не игнорировать подобные вопросы и оформила свой ответ на них в своем Facebook. Ульяна Супрун написала, что урину не стоит пить и втирать. Также не нужно делать из мочи капли для глаз или маски для лица.

Супрун отметила, что не существует ни одного научного подтверждения пользы уринотерапии. Ульяна Супрун посоветовала украинцам не пить мочу, свою или чужую – не столь важно. По словам и.о. главы Минздрава Украины, уринотерапия не является эффективным методом для лечения и оздоровления. Более того, употребление мочи может стать причиной серьезных болезней.

К своему посту Ульяна Супрун прикрепила необычную картинку. На ней изображен стакан для анализов, в нем налита жидкость желтого цвета, а в крышку вставлена трубочка. «Не тот напиток»,- написано на картинке. Пользователи оценили публикацию Ульяны Супрун и отметили, что лечение уриной выглядит смешно. Некоторым комментаторам показалось странным, что Супрун посоветовала украинцам не пить свою мочу. Однако, в ответ на такие комментарии юзеры указали, что всякий ликбез полезен.