Вещество из виноградной кожуры поможет в профилактике рак легких

Швейцарские ученые из Женевского университета в ходе проведения эксперимента на грызунах обнаружили вещество, способное предотвратить развитие рака легких. Эффективным профилактическим веществом оказался ресвератрол, который является естественным антибиотиком и добывается из виноградной кожуры.

Предыдущие исследования ресвератрола не обнаружили никакой пользы в профилактике злокачественного образования легких. В предыдущих экспериментах антибиотик вводили орально, и ученые решили попробовать назальное введение ресвератрола.

В эксперименте задействовали мышей, которых поместили в условия со значительно повышенным риском развития рака легких – грызуны были подвержены воздействию табачного дыма. Животных разделили на четыре группы – первая стала контрольной, вторая получала лишь дозы дыма, третья – и дыма, и антибиотика, четвертая – исключительно антибиотика.

По прошествии 26 недель у 45% мышей, которым закапывали в нос вещество из кожуры винограда, опухолей образовалось гораздо меньше, и размером они были тоже меньше. Авторы эксперимента сделали вывод, что ресвератрол играет определенное значение в профилактике злокачественной опухоли легких. Ученым остается найти специальный биомаркер у людей в организме, с помощью которого можно будет определять, каким пациентам необходим профилактический курс ресвератролом, то есть, распознавать людей, у которых повышен риск развития рака легких.

Недавно команда американских ученых также проводила эксперимент на грызунах, в котором исследователям удалось пробудить раковые клетки, которые ранее находились в спящем режиме. Воздействия табачного дыма оказалось вполне достаточно, чтобы опухоль начала расти.