Эксперты рассказали, что можно есть на голодный желудок

Далеко не всю пищу можно употреблять натощак. Это связано с тем, что при употреблении некоторых продуктов повышается кислотность желудка и травмируется слизистая оболочка органа.

Поэтому эксперты провели исследование и рассказали, что можно есть на голодный желудок. Одним из продуктов называют орехи - в их составе имеется оптимальное количество белков, жиров и углеводов. Кроме того, продукт насыщен полезными жирными кислотами, которые благотворно влияют на состояние головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

Также рекомендуется есть натощак гречневую кашу - она является легко усваиваемой, пробуждает желудочно-кишечный тракт и успокаивает нервную систему. Медики отмечают, что можно начать утро с бездрожжевого хлеба, который является источником углеводов, обеспечивающих человека зарядом бодрости и энергии. Также на завтрак можно съесть овсянку, отличающуюся высоким содержанием протеинов, способных регенерировать ткани и клетки.

Кроме того, натощак очень полезными будут куриные яйца, но не жареные - было доказано, что люди, которые начали день именно с этого продукта, потребляют меньше калорий до самого вечера. Помимо всего прочего, специалисты советуют съесть ложку мёда, ведь он способен стимулировать мозговую активность и выработку серотонина.