Стрессы на работе снижают шансы зачать ребенка

Специалисты из Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины, чаще испытывающие нервное напряжение на работе уменьшают вероятность зачать ребенка.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 4 679 женщин в возрасте от 21 года до 45 лет, а также и 1 272 представителями мужской половины населения. Их состояние отслеживалось в течение года либо до момента наступления беременности. В процессе наблюдения удалось установить, что женщины, которые были чаще склонны нервничать на работе, на 25% оказались менее расположены к зачатию. При этом интересно, что у мужчин такой зависимости не оказалось.

Участники эксперименты оценивались на предмет психологического благополучия. Оно включало в себя 9 критериев, которые в сумме образовывали определенный показатель. Чем он был выше, тем более психологически подавленным являлся человек. Шкала, по которой специалисты определяли внутреннее состояние, называется Шкалой воспринимаемого стресса.

Многие женщины в результате набрали 25 баллов и выше. Это на 13% уменьшила их шансы забеременеть. Однако хуже всего пришлось парам, где мужчина набирал более 10 пунктов, а его супруга – 20 и выше. Психологи выяснили, что при плохом взаимодействии с партнером и отсутствии взаимопонимания нервное напряжение усугубляется. При этом более негативное влияние стресса на способность к беременности проявляется у женщин моложе 35 лет. Все дело в гормоне кортизоле. Он вырабатывается во время сильных переживаний. Оказалось, что он препятствует овуляции и, как следствие, беременности. Специалисты рекомендуют даже для профилактики посещать психолога и проводить сеансы, чтобы улучшить состояние нервной системы.