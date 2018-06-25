Эксперты назвали продукты, которые провоцируют мигрень

Исследователи обнародовали перечень факторов, которые влияют на самочувствие человека.

Отдельное внимание было обращено на причины появления мигрени. Эксперты считают, что для уменьшения головной боли необходимо пересмотреть рацион питания. Так, необходимо вычеркнуть пиво и красное вино - у четверти респондентов данные алкогольные напитки являются главным рычагом для начала мигрени.

Также, несмотря на то, что употребление шоколада способствует выделению эндорфинов, учёные рекомендуют отказаться от сладкого. Этот продукт вызывает приступ хронических головных болей у 22 процентов опрошенных из-за содержания в нём кофеина и бета-фенилэтиламина. Кроме того, медики советуют полностью исключить из рациона копчёное мясо, хот-доги и сосиски, ведь в их составе находятся консерванты на основе нитратов, чтобы сохранять цвет и аромат. При их употреблении появляется закись азота в головном мозге, который сужает кровеносные сосуды и провоцирует головную боль.

Что касается ценителей сыра, то им необходимо ограничить количество съеденного дорогого лакомства, так как в некоторых сортах присутствует тирамин, который также не лучшим образом влияет на головной мозг. Имеется в виду фета, голубой сыр и пармезан, который специально старят. Последним продуктом, вызывающим мигрень, является мороженое и другая замороженная пища, особенно при его употреблении после интенсивной физической нагрузки или во время сильной жары.