Хирурги в Москве впервые провели операцию Бегера с участием робота

Вчера, 14:12 \\ Здоровье

В столичной больнице №31 провели впервые в России резекцию головки поджелудочной железы с непосредственным участием роботизированного оборудования Да Винчи.

 На сегодняшний день медицина в Москве очень активно развивается, главным образом, с помощью технического прогресса. Благодаря внедрению различных высокотехнологичных устройств, которые можно использовать при проведении, в том числе, хирургических вмешательств, значительно повышается эффективность медицинской помощи.

Сейчас около 70% всех операций проводят с помощью малоинвазивных технологий. Об этом рассказал глава департамента Алексей Хрипун. Операция Бегера ранее всегда проводилась без участия роботизированного оборудования. Однако в этот раз было решено изменить подход. Пациент поступил в больницу с обострением хронического панкреатита. В течение года использовали традиционную терапию, однако, она не принесла никаких результатов.

Отмечается, что при обыкновенном хирургическом вмешательстве с участием только лишь человека, пришлось бы удалять поджелудочную железу полностью, чего медики хотели избежать. В результате все прошло успешно, операция продолжалась 5 часов, а пациента отпустили домой уже на 6 день.

Отмечается, что система Да Винчи позволяет медикам в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию оперируемой области. Именно это обеспечивает большую точность хирургического вмешательства. Значительным преимуществом этого является уменьшение кровопотери во время операции и, как следствие, сокращения срока, который необходим для реабилитации пациентов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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