Диетологи поделились советами для сохранения стройной талии

Исследователи в области здорового питания поделились рекомендациями по сохранению нормальной конституции тела.

Так, диетологи посоветовали употреблять большее количество продукции с пищевыми волокнами - в эту категорию входят фрукты, овощи и другая пища растительного происхождения. Благодаря этому улучшается состояние пищеварительной системы и обеспечивается чувство сытости.

Кроме того, не стоит забывать о балансе между сырыми и готовыми продуктами. Если его соблюдать, то желудочно-кишечный тракт будет работать более исправно.

Ещё одним советом для сохранения стройной талии эксперты рекомендуют прекратить приём пищи после 7 вечера, так как именно после этого времени в организме замедляется метаболизм. Также диетологи напоминают, что не стоит пытаться совмещать несовместимые продукты, так как это может привести к несварению.

Среди рекомендаций имеется и стимуляция желудочного сока. Для этого можно жевать кусочек имбиря, который был полит лаймом или посыпан солью. Однако применять это средство нужно в умеренном количестве.