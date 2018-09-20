Минздрав: Лекарства, способного остановить старение, не существует в природе

Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации рассказали о препарате, способном на чудо.

Так, эксперты заявляют, что лекарства, которое может остановить процесс старения, не существует в природе. Согласно заявлению главного внештатного геронтолога Минздрава Ольги Ткачёвой, данный процесс является комплексным и затрагивающим сразу огромное количество систем и органов.

Медик заверяет, что даже при употреблении дорогостоящих медикаментов невозможно омолодить организм, если человек злоупотребляет алкогольными напитками и пищей, курит, а также не занимается спортом и прочей физической активностью.

Ранее сообщалось, что в Минздраве одобрили увеличение возраста до 21 года для продажи алкогольных и спиртосодержащих напитков. Кроме того, в ведомстве хотят расширить меры для борьбы с данной продукцией в регионах.