Врачи провели девушке операцию по удлинению руки в Краснодаре

Уникальную операцию провели медики 23-летней девушке. Все внимание в настоящий момент приковано к травматологическому отделению Краевой больницы № 4, где проходила операция.

Об этом рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Известно, что пациентка специально приехала в Краснодар из другого региона. Дело в том, что у девушки был врожденный дефект. Ее правая рука была значительно короче левой. Естественно, это ужасно мешало девушке вести нормальную полноценную жизнь. Поэтому она рискнула обратиться за помощью.

Врачи решили проводить операцию по удлинению руки в несколько этапов. Сначала установили аппарат Илизарова. Он должен был удлинить руку и нарастить кость. Этот процесс был довольно длительный, он занял 3,5 месяца. После чего медики сняли аппарат, заменив его на внутренний. Специалисты установили блокирующий гвоздь, который не позволит вернуться в первоначальное положение. Сами врачи отметили, что внутренний фиксатор позволит девушке уже сейчас привыкнуть к нормальной длине руки и использовать ее в повседневной жизни. При этом гвоздь самостоятельно трансформируется в нормальную кость в течение года. Более того, это должно произойти без какого бы то ни было дискомфорта. При внешнем аппарате приходилось бы постоянно делать перевязки, да и использовать руку нельзя было бы около полутора лет.