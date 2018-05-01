Эксперты: Практически треть жителей РФ имеет психические расстройства

Специалисты сделали неутешительные выводы насчёт общего состояния психики россиян.

Согласно их заявлению, практически треть жителей РФ имеет психические расстройства. Более того - эксперты отмечают, что это количество может возрасти до 80 процентов, если учитывая постоянное влияние неврозов на человеческий организм.

Однако представители Минздрава так не считают. По их мнению, подобное утверждение относится только к 0,5 процента всего населения государства, что эквивалентно 612 тысячам человек. Сообщается, что при проведении аналитики учитывались только те, кто находится на учёте в медицинских учреждениях.

Медики напоминают, что такие люди должны проходить медосмотр на регулярной основе. Они не могут занимать некоторые должности и водить транспортные средства. Также известно о категории населения, находящихся на консультативном учёте и не попадающие под статистику для экономии бюджетных средств.

Больные, которые попадают в этот спектр, обращаются к специалистам в случае окончания запасов лекарств. В период обострения недуга они могут становиться социально опасными.