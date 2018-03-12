Бактерии делятся при взаимодействии со спиртом - учёные

В Мельбурнском институте пришли к выводу, который изменил понятие антисептики как таковое. Так, исследователи заявили, что бактерии научились вырабатывать устойчивость к спирту, от которого они ранее растворялись.

Одной из главных причин учёные называют систематические модификации тканей, которые происходят из-за воздействия окружающей среды и различных внешних факторов. Известно, что экспертами была обнаружена особая инфекция Enterococcus faecium, которая не так давно зародилась на территории Австралии и Великобритании.

Возможно, что микроорганизм находился в состоянии покоя и активировался под влиянием неких катализаторов. Отмечается, что отличительной чертой штамма является отсутствие на спирт и растворы, которые его содержат.

Даже если концентрацию увеличить, то бактерии продолжают деление для активного переноса на бытовых предметах. Также экспертами было установлено, что именно способность сопротивления к спирту помогла микроорганизмам развиваться.