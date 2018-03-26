В Красноярске врачи рассказали, чем дети болеют чаще всего

Медики из красноярской больницы №20 отметили самые распространенные болезни, с которым к ним поступают дети.

Андрей Попов, который работает заведующим приемного отделения для детей в КГБУЗ «КМКБ №20 имени Берзона», рассказал, что за уже истекший период этого года в медицинское учреждение обращались порядка 10 000 детей. В это число также вошли и дети грудного возраста. Показатель 2018 года на 25% превышает прошлогодние цифры по аналогичному периоду.

Чаще всего дети страдают от болезней органов дыхания, рассказывают врачи Красноярска. Юные пациенты обращаются в больницу с острыми бронхитами, бронхиолитами и пневмониями.

Дети часто имеют проблемы, связанные с гастроэнтерологией, кардиологией, нефрологией и эндокринологией. Чаще всего юные жители Красноярска оказываются в больнице из-за отравлений. К негативным последствиям приводят употребления моющих и чистящих средств. Чаще всего именно бытовая химия становится причиной отравления у детей.

Также врачи напоминают родителям о важности внимательного наблюдения за состоянием здоровья детей. Крайне опасно пренебрегать тревожными симптомами и стараться вылечить болезни народными методами. Если ребенок стал резко терять вес, начал плохо себя чувствовать и жаловаться на жажду с частым мочеиспусканием, то у него может быть сахарный диабет.