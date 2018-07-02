Диетологи рассказали об опасности вегетарианства

Сегодня, 12:09 \\ Здоровье

Известно, что количество россиян, склонных к вегетарианству, постоянно возрастает. Диетологи отмечают – данное питание не может полноценно обеспечить человеческий организм витаминами, белками и полезными веществами.

Однако одновременно отмечается, что вегетарианцы меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Но это касается того типа вегетарианства, разрешающего употребление яиц, молочных и кисломолочных продуктов. Именно от такой еды сейчас отказываются последователи такого вида питания.

Также специалисты призывают не приучать к вегетарианству детей, так как они не смогут развиваться и расти наравне со своими ровесниками. Поэтому в рационе ребёнка обязательно должно быть необходимое количество молочных и кисломолочных продуктов, яиц, мяса, птицы и рыбы.

Учитывая, что вегетарианство состоит из нескольких видов питания, специалисты рекомендуют при его выборе отталкиваться от потребностей организма. Также они напоминают – несбалансированное питание может нанести непоправимый вред человеку, спровоцировав ослабление иммунной системы, заболевания пищеварительной системы, уменьшению мышечной массы слабость и быструю утомляемость.

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