Акушеры рассказали о рисках при депиляции зоны бикини

В летний период, который является порой отпусков и отдыха, представительницы слабого пола особенно тщательно следят за гладкостью кожи, применяя различные методы удаления нежелательных волос.

В британском Королевском колледже акушеров и гинекологов рассказали о вреде депиляции зоны бикини с помощью бритвы. Согласно заявлению представителя учреждения Ванессы Маккей, волосы, расположенные в интимной зоне, являются защитной оболочкой, которая снижает контакт внешних половых органов с бактериями и микроорганизмами.

Кроме того, отказ от депиляции поможет контролировать увлажнённую среду зоны бикини, что понизит шанс получения грибковых инфекций и заболеваний. Также сообщается, что при удалении волос бритвой или горячим воском создаёт маленькие ранки, через которые происходит повреждение волосяных фолликулов и возможное воспаление.

Ещё одной опасностью бритья является повышение риска контакта «кожа с кожей» с партнёром, являющимся носителем заболеваний, передающихся половым путём.