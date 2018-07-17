Роспотребнадзор рекомендует уменьшить рабочие часы на время жаркой погоды

Российская служба в сфере благополучия человека рекомендует работать в жаркую погоду по особым правилам. Так как работоспособность при высокой температуре уменьшается, следует по возможность сокращать количество рабочих часов.

Рекомендации касаются сотрудников, работающих на открытой местности или в помещениях без кондиционера. Так согласно рекомендациям, если температура воздуха составляет 28,5 градуса, необходимо закончить работу на час раньше, если 29 градусов, то на 2 часа раньше, а если термометр показывает температуру выше 30,5 градусов, то рабочее время нужно сократить на три часа. А если постоянное рабочее место сотрудника находится на улице, то ему категорически не советуют работать при температуре выше 32 градусов. Однако в жизнь эти рекомендации сложно воплотить. В некоторых регионах жаркая погода держится по 5 месяцев, это же не значит, что 5 месяцев, сотрудники, работающие на воздухе, не будут выходить на работу.

Помимо этого рекомендуется рационально распределить время. Например, работник выполняет должностные обязанности 20 минут, после этого 10 минут отдыхает в прохладном помещении. В идеале, персоналу должны выдавать костюмы, защищающие от прямого воздействия солнечных лучей. Если работнику повезло, и в его кабинете установлен аппарат для охлаждения, то не стоит «замораживать» всё вокруг, это чревато простудой. Оптимальная температура воздуха в помещении 25 градусов. Важно не забывать восстанавливать водный баланс организма. Лучше всего утолит жажду минеральная вода, сок, кисломолочные продукты.