Специалисты: Вздутие живота без причины может указывать на рак яичников

Диетологи рекомендуют обратиться к врачу, если симптомы вздутия живота продолжают проявляться даже после избавления от расстройства пищевого поведения.

По данным Национальной службы здравоохранений в Великобритании, большинство людей хотя бы раз в жизни ощущали вздутие живота. Причиной метеоризма является большое скопление газов в желудке, которое заставляет людей чувствовать дискомфорт. Диетолог Мейв Мэдден уверена, что вероятность вздутия напрямую связана с расстройством пищевого поведения у человека.

Организму намного труднее справится с перевариванием еды, если она не прожёвана тщательно. Также проблемой является употребление большого количества воды в течение короткого промежутка времени. Специалисты рекомендуют прислушиваться к своему организму и не перегружать его. Не стоит бояться оставить объедки на тарелке, ведь переедание может причинить давящую боль. Также стоит постараться уменьшить ежедневный стресс, начать заниматься спортом и сбросить вес. По возможности стоит оказаться от курения и свести к минимуму употребление алкоголя. Если после всех рекомендаций симптомы продолжают проявляться, то стоит обратиться к врачу. Болезненные ощущения могут указывать на рак яичников.