Сексолог назвала 5 способов, чтобы спасти сексуальную жизнь партнёров

Сегодня, 12:02 \\ Здоровье

Эксперт по взаимоотношениям и опытный сексолог Трейси Кокс озвучила основные 5 способов, которые помогут семейным парам освежить отношения и спасти сексуальную жизнь. Также данные методы помогут избавиться от проблем в отношениях.

В первую очередь Трейси Кокс советует прекратить партнерам обвинять друг друга во фригидности, а начать работать над своими отношениями, чтобы понять причини проблем в сексе. Во вторых, стоит задуматься о покупке интимных игрушек, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Также Кокс рекомендует женщинам выполнять упражнения, которые повышают уровень либидо.

Четвертое правило рекоменует проводить больше времени с партнером и интересоваться его увлечениями. Также сексолог советует паре попробовать вместе заняться экстремальными развлечениями, так как адреналин повышает уровень допамина в мозгу, заставляя чувствовать себя более любящим и более влюбленным.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Австралийские ученые знают, как победить рак Иосифа Кобзона

Ученые из Австралии рассказали о новом методе диагностики и лечения рака предстательной железы. Именно с данным видом онкологического заболевания уже много лет борется артист Иосиф Кобзон.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Тюмени детей с ДЦП успешно лечат при помощи войта-терапии

 Стопроцентную эффективность показал метод, применяемый медиками в тюменском центре...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Медики рассказали, что делать при отравлении арбузами и дынями

Несмотря на то, что август ещё не наступил, на рынках и в супермаркетах уже давно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ