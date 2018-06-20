Сексолог назвала 5 способов, чтобы спасти сексуальную жизнь партнёров

Эксперт по взаимоотношениям и опытный сексолог Трейси Кокс озвучила основные 5 способов, которые помогут семейным парам освежить отношения и спасти сексуальную жизнь. Также данные методы помогут избавиться от проблем в отношениях.

В первую очередь Трейси Кокс советует прекратить партнерам обвинять друг друга во фригидности, а начать работать над своими отношениями, чтобы понять причини проблем в сексе. Во вторых, стоит задуматься о покупке интимных игрушек, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Также Кокс рекомендует женщинам выполнять упражнения, которые повышают уровень либидо.

Четвертое правило рекоменует проводить больше времени с партнером и интересоваться его увлечениями. Также сексолог советует паре попробовать вместе заняться экстремальными развлечениями, так как адреналин повышает уровень допамина в мозгу, заставляя чувствовать себя более любящим и более влюбленным.