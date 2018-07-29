В Сибирской больнице нашли крупу с опасной концентрацией металлических частиц

Сотрудники службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили качество продуктов, которыми кормят пациентов медицинских учреждений Новосибирской области. По итогам проверки выяснилось, что в еде, одной из больниц, содержится металломагнитная примесь, превышающая установленные нормы в три раза.

Вредные добавки были найдены в пшеничной каше, которой кормили пациентов. Примесь, состоящая из частиц металла, могла повредить желудки пациентов. По предварительным данным опасная примесь попала в крупу на заводе, где её изготовляли. Продукт питания изъяли и уничтожили с помощью огня. В Россельхознадзоре утверждают, что ответственному лицу вынесли штраф, а больница отделалась предупреждением. Кроме того в ведомстве пообещали разобраться в деталях дела и в случае вины изготовителя, принять меры, касательно наказания предприятия. Сообщается, что среди пациентов пострадавших нет. В других медицинских учреждениях области продолжаться проверки.