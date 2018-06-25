ВЦИОМ выяснило, как школьное образование влияет на отношение к ГМО и ВИЧ-инфекции

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Согласно опросу, проведённому специалистами по изучению общественного мнения, 7% россиян считают, что продукты питания, содержащие ГМО вредны для здоровья, но об этом врут покупателям. Практически все участники опроса, придерживающиеся данного мнения, имеют среднее образование, 12% опрошенных утверждают, что генномодифицированные продукты никак не влияют на организм человека.

 По данным исследования, абсолютное большинство граждан России (75%) знают об опасности ВИЧ, 8% признают, что такая инфекция существует, но считают, что её влияние на организм сильно преувеличено. Большинство респондентов окончили школу. 5% считают, что болезнь выдумали для запугивания людей. Что касается вакцинации, то 72% считают, что прививка может спасти от заболевания. Причём среди них, большое количество (75%) имеют законченное образование. 14% участников опроса не видят смысла в прививке, считая, что она не сможет защитить. А 9% даже высказывают опасения за свою жизнь при проведении вакцинации. В опросе приняли участие 2 тысячи граждан Российской Федерации, возрастом от 18 лет.

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Автор - Валерия Лисичкина
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